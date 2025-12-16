"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Біля Братислави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України. 

Біля Братислави перекинувся автобус з українцями, є постраждалі
У Словаччині на автомагістралі D1 у напрямку Братислави близько 3 години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України з посиланням на інформацією консула посольства України в Словаччині, передає Укрінформ.

"Через несприятливі погодні умови автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. В автобусі перебувало 10 пасажирів та двоє водіїв, усі – громадяни України", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули служби екстреної допомоги. За інформацією словацьких правоохоронців, двоє пасажирок були доправлені до найближчих лікарень з легкими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребували і згодом продовжили поїздку іншим транспортом.

За фактом ДТП розпочато розслідування. Водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю, який показав негативний результат.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Словаччині.
