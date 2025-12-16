В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Судитимуть військового з Дніпра за підозрою у вчиненні смертельної ДТП напідпитку

Військовослужбовець перебував за кермом авто не тільки п’яним, але й після того, як його позбавили права водіння транспортним засобом за інше порушення.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП. Через його дії загинуло дві людини.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, влітку цього року військовий перебуваючи у відпустці зустрівся зі знайомими з якими поїхав відпочивати на один з місцевих пляжів. Після вживання алкогольних напоїв обвинувачений вирішив підвезти товаришів.

На дорозі у Синельниківському районі військовий втратив контроль над керуванням, виїхав за межі дороги та врізався у дерево.

Через зіткнення його пасажири – 14-річний хлопець та 18-річна дівчина – загинули.

За результатами експертизи у крові водія було виявлено 1,3 проміле алкоголю. При цьому, військовослужбовець перебував за кермом авто не тільки п’яним, але й після того, як його позбавили права водіння транспортним засобом за інше порушення.
