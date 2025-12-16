В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
За 9 тисяч доларів США інспектор обіцяв доставити двох чоловіків до Республіки Молдова власним автомобілем поза пунктами пропуску.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який організував для військовозобов’язаних нелегальний канал перетину державного кордону з Молдовою.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

“Після року служби на кордоні посадовець вирішив використати свої службові знання для особистого збагачення”, – йдеться у пресрелізі. 

Він добре орієнтувався у графіках чергувань, маршрутах патрулювання та особливостях місцевості, тож підшукав двох охочих незаконно виїхати за кордон. 

За 9 тисяч доларів США інспектор обіцяв доставити їх до Республіки Молдова власним автомобілем поза пунктами пропуску.

У вересні 2025 року правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми оплати за “послугу”.
