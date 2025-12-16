Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який організував для військовозобов’язаних нелегальний канал перетину державного кордону з Молдовою.
Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
“Після року служби на кордоні посадовець вирішив використати свої службові знання для особистого збагачення”, – йдеться у пресрелізі.
Він добре орієнтувався у графіках чергувань, маршрутах патрулювання та особливостях місцевості, тож підшукав двох охочих незаконно виїхати за кордон.
За 9 тисяч доларів США інспектор обіцяв доставити їх до Республіки Молдова власним автомобілем поза пунктами пропуску.
У вересні 2025 року правоохоронці затримали зловмисника під час отримання всієї суми оплати за “послугу”.