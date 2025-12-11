НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаПраво

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи експосадовця ЗСУ на суму понад 2,9 млн грн

Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сімʼї встановив, що було неможливо набути цей актив за рахунок законних прибутків.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи експосадовця ЗСУ на суму понад 2,9 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС)
Фото: Lb.ua

До Вищого антикорупційного суду Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованими активи експосадовця ЗСУ на суму понад 2,9 млн грн.

Про це повідомили спресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів ДБР подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів колишнього начальника складу однієї з військових частин центру забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України та його близьких осіб", – розповіли у прокуратурі. У ДБР додали, що йдеться про начальника складу пального та мастильних матеріалів.

Установили, що у 2024 році дружина на той час військовослужбовця за його дорученням набула право власності на житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області за 2,9 млн грн.

Аналізом доходів і видатків посадовця та членів його сімʼї встановлено неможливість набути цей актив за рахунок законних прибутків.

У 2025 році будинок продали.

"Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави вартості указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів", – зазначили у САП. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies