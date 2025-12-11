Аналіз доходів і видатків посадовця та членів його сімʼї встановив, що було неможливо набути цей актив за рахунок законних прибутків.

До Вищого антикорупційного суду Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованими активи експосадовця ЗСУ на суму понад 2,9 млн грн.

Про це повідомили спресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів ДБР подав позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів колишнього начальника складу однієї з військових частин центру забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України та його близьких осіб", – розповіли у прокуратурі. У ДБР додали, що йдеться про начальника складу пального та мастильних матеріалів.

Установили, що у 2024 році дружина на той час військовослужбовця за його дорученням набула право власності на житловий будинок та земельну ділянку у Львівській області за 2,9 млн грн.

Аналізом доходів і видатків посадовця та членів його сімʼї встановлено неможливість набути цей актив за рахунок законних прибутків.

У 2025 році будинок продали.

"Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави вартості указаного активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів", – зазначили у САП.