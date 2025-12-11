Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори ОГП направили до суду обвинувальний акт стосовно Кадирова

Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, злочині агресії та воєнних злочинів.

Прокурори ОГП направили до суду обвинувальний акт стосовно Кадирова
Рамзан Кадиров
Фото: ЗМІ окупантів

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно голови Чечні Рамзана Кадирова.

Встановлено, що він організував вторгнення підконтрольних підрозділів національної гвардії РФ, міністерства внутрішніх справ Росії по Чеченській Республіці, міністерства оборони РФ на територію України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій.

За його вказівками підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з мирними жителями та порушували закони і звичаї війни.

Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування.

На власному Telegram-каналі він неодноразово виправдовував і глорифікував збройну агресію Росії, тимчасову окупацію українських територій і військовослужбовців, причетних до цих злочинів.

Окрім цього, після удару Сил оборони України 29 жовтня 2024 року по військовому об’єкту у м. Гудермес, обвинувачений у порушення норм міжнародного гуманітарного права наказав не брати українських військовослужбовців у полон – з мотивів помсти та з метою залякування армії України.

Також встановлено, що з жовтня 2022 року по травень 2025 року обвинувачений, усвідомлюючи ризики ударів ЗСУ по військових об’єктах у Чечні, організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів Росії. Це було зроблено з метою використання полонених як “живого щита” для прикриття військових об’єктів від атак. Такі дії відповідно до Римського статуту МКС є воєнним злочином.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників; злочин агресії; воєнні злочини).

  • У вересні СБУ повідомила Кадирову про заочну підозру. Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Зокрема, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.
