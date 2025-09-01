Наказав використовувати українських полонених як "живий щит": Кадирову повідомили про заочну підозру

Рамзан Кадиров причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову, який наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських військових.

Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Зокрема, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Правохооронці встановили, що розпорядження Кадиров "адресував" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному.

Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони. Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

До слова, у серпні 2022 року слідство СБУ кваліфікувало дії фігуранта як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.