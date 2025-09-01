Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоВійна

Наказав використовувати українських полонених як "живий щит": Кадирову повідомили про заочну підозру

Рамзан Кадиров причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Наказав використовувати українських полонених як "живий щит": Кадирову повідомили про заочну підозру
Рамзан Кадиров
Фото: соцмережі

СБУ повідомила про заочну підозру Кадирову, який наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських військових.

Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Зокрема, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку своїм "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Правохооронці встановили, що розпорядження Кадиров "адресував" командирам чеченських бойовиків, які воюють у лавах окупаційних угруповань РФ проти України.

Також він розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному.

Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони. Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

До слова, у серпні 2022 року слідство СБУ кваліфікувало дії фігуранта як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України. Тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави та її громадян.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies