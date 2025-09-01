Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
DeepState: ворог не має контролю у населеному пункті Дачне Дніпропетровської області

Іноді ворог може "забігати в село і піднімати прапор". 

DeepState: ворог не має контролю у населеному пункті Дачне Дніпропетровської області
Фото: DeepState

Російські війська не мають контролю у селі Дачне Дніпропетровської області. Сили оборони не дають ворогу закріпитися у сусідньому лісі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на DeepState.

"Ворог не має контролю у населеному пункті. Фактично села як такого і так нема, пару хат і все. Але Силам Оборони вдається контролювати і це, а також підходи до Дачного… Основна увага противника зараз західніше — на Філії", — ідеться в повідомленні. 

Водночас, аналітики додають, що іноді росіяни "можуть забігати в село і піднімати прапор". 

"Виникає логічне запитання — якщо гш рф контролює село, то для чого щотижня бігає туди з прапором?", —  додають у DeepState.

За даними аналітиків, Сили оборони України намагаються не дати окупантам зайняти ліс, водночас ворога "вибити звідти буде практично неможливо, а це створить подальші несприятливі наслідки". 

"Ворог постійно пробує піхотою залазити в ліс, закріплятися там і насичуватися, щоб далі рухатися в село. Вже було знищено декілька груп, які просочилися і подібні зачистки тривають постійно", — йдеться в повідомлені.

Ворог присутній у лісі південніше села, а також в лісосмузі на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей.

  • Раніше OSINT-проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупантів в селищі Зарічне Лиманської громади Краматорського району Донецької області на північ Серебрянського лісництва, а також - в районі села Маліївка Синельниківського району Дніпропетровської області, біля кордону з Донеччиною.
﻿
