ВАКС може затвердити угоду з бізнесменом Сергієм Тищенком у справі "нафтопродуктів Курченка"

Бізнесмен заплатить у пʼять разів менше за суму завданої ним шкоди державі.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) прийме рішення щодо угоди зі слідством бізнесмена Сергія Тищенко у так званій справі нафтопродуктів Курченка.

Як повідомляють джерела LB. ua, якщо ВАКС затвердить угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) про визнання винуватості, то бізнесмен Тищенко заплатить до бюджету менше 200 мільйонів гривень. При тому, що встановлені слідством збитки державі у цій справі складають 967 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 29 серпня у ВАКС журналісти намагалися з’ясувати деталі угоди та суму шкоди державі у справі бізнесмена Сергія Тищенка по розкраданню арештованих нафтопродуктів бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Однак прокурор Олександр Снєгірьов відмовився назвати суму шкоди державі в угоді, наголосивши, що засідання суду проводиться у закритому режимі.

LB.ua також направив запит до САП щодо деталей відповідної угоди Тищенка зі слідством ще 27 серпня. Відповідь на запит буде оприлюднена після надання її від САП.

Надання відповіді на запит зазвичай триває до 5 робочих днів з дня отримання. Цей строк може бути продовжений до 20 робочих днів, якщо запит містить великий обсяг інформації. Утім, продовження строку має бути обґрунтоване та повідомлене запитувачу письмово протягом 5 робочих днів. Наразі такого обґрунтування, як і відповіді LB.ua не отримав.

Контекст справи

За даними слідства, у 2014–2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тис. тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 млн грн.

У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 млн грн, яку згодом знизили до 181 млн. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.