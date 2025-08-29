САП не розкриває деталей угоди з бізнесменом Тищенком у справі "нафтопродуктів Курченка"

Засідання ВАКС проходить у закритому режимі на вимогу САП, а сума збитків державі в угоді не розголошується.

29 серпня у Вищому антикорупційному суді журналісти намагалися з’ясувати деталі щодо суми шкоди державі у справі бізнесмена Сергія Тищенка по розкраданню арештованих нафтопродуктів бізнесмена-втікача Сергія Курченка на суму близько 817 млн грн.

Однак прокурор Олександр Снєгірьов відмовився назвати суму шкоди державі в угоді, наголосивши, що засідання проводиться у закритому режимі.

"Я просив про закрите судове засідання, напевно, не через те, що я захотів стати ексклюзивним джерелом інформації, а з висновком та на законних підставах.., що є природньо у справах, коли дотримуються умови угоди і вони визначають також дії на майбутнє. Тому всі деталі угоди, зокрема й про суму шкоди, наразі не можуть бути розголошені", - сказав прокурор.

За його словами, інформацію про деталі угоди можливо буде оприлюднити лише після затвердження та виконання угоди. Та лише, коли це вже не становитиме ризику для інших кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, у ВАКС розглядають угоду про визнання винуватості, яку Тищенко пропонує укласти зі САП. За даними джерел LB.ua, угода передбачає компенсацію державі суми, яка у п’ять разів менша від задекларованих збитків - близько 200 млн грн замість майже 1 млрд грн.

Контекст справи

За даними слідства, у 2014–2015 роках Тищенко разом з колишнім нардепом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тис. тонн нафтопродуктів, що належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня вартість оцінюється у понад 817 млн грн.

У лютому 2024 року СБУ повідомила фігурантам про підозру. Спершу суд заарештував Тищенка з альтернативою застави у 363 млн грн, яку згодом знизили до 181 млн. У серпні 2025 року запобіжний захід пом’якшили до особистого зобов’язання.