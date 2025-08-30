«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Росія влаштувала масований обстріл Запоріжжя. Загинула людина, ще понад 20 отримали поранення (оновлено)

Є влучання у житлову інфраструктуру.

Росія влаштувала масований обстріл Запоріжжя. Загинула людина, ще понад 20 отримали поранення (оновлено)
Наслідки атаки на Запоріжжя
Фото: Telegram

Росіяни завдали комбінованої атаки по Запоріжжю дронами та ракетами. Загалом за ніч по місту вони вдарили близько 12 разів.

Станом на ранок відомо про одну жертву і 24 поранених. Серед потерпілих є троє дітей: хлопці 9 і 12 років і дівчина 16, повідомили в ОВА. 

Пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних і близько 40 приватних осель. 

"Ворог атакував обласний центр «шахедами» та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула. Вісім людей госпіталізовані – серед них двоє дітей – десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина", – розповіли в обласній адміністрації дані станом на 6 ранку.

Росія масовано атакувала Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА в Telegram
Росія масовано атакувала Запоріжжя
