Росіяни завдали комбінованої атаки по Запоріжжю дронами та ракетами. Загалом за ніч по місту вони вдарили близько 12 разів.

Станом на ранок відомо про одну жертву і 24 поранених. Серед потерпілих є троє дітей: хлопці 9 і 12 років і дівчина 16, повідомили в ОВА.

Пошкоджень зазнали 14 багатоквартирних і близько 40 приватних осель.

"Ворог атакував обласний центр «шахедами» та ракетами. Внаслідок комбінованого удару одна людина загинула. Вісім людей госпіталізовані – серед них двоє дітей – десятирічний хлопчик і 16-річна дівчина", – розповіли в обласній адміністрації дані станом на 6 ранку.