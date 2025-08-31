Після обстрілів РФ частина Ніжина на Чернігівщині залишилася без світла

Унаслідок російських обстрілів частина міста Ніжин Чернігівської області залишилася без електропостачання.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
“Вранці Чернігівська область ‒ під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі”, ‒ зазначив він.
Без електрики опинилися більше 30 тисяч домогосподарств міста.
Для відновлення задіяні всі необхідні служби.
Станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають.
- В Одеській області під час нічного обстрілу атаковано чотири енергетичні обʼєкти ДТЕК. Наразі більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.