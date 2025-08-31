Після обстрілів РФ частина Ніжина на Чернігівщині залишилася без світла

Без електрики опинилися більше 30 тисяч домогосподарств міста.

Унаслідок російських обстрілів частина міста Ніжин Чернігівської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Вранці Чернігівська область ‒ під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі”, ‒ зазначив він.

Для відновлення задіяні всі необхідні служби.

Станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають.