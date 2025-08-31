Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Після обстрілів РФ частина Ніжина на Чернігівщині залишилася без світла

Без електрики опинилися більше 30 тисяч домогосподарств міста.

Після обстрілів РФ частина Ніжина на Чернігівщині залишилася без світла
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Унаслідок російських обстрілів частина міста Ніжин Чернігівської області залишилася без електропостачання.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Вранці Чернігівська область ‒ під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі”, ‒ зазначив він. 

Без електрики опинилися більше 30 тисяч домогосподарств міста.

Для відновлення задіяні всі необхідні служби. 

Станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають.
