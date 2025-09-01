Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ППО вночі знешкодила 76 із 86 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

ППО вночі знешкодила 76 із 86 запущених Росією дронів
Фото: Генштаб

В ніч на 1 вересня російські війська атакували Україну 86 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 76 із них. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 1 вересня (із 20.30 31 серпня) противник атакував 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", – зазначили у Повітряних силах. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили
