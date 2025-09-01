Радіо Свобода: підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ

Чоловік начебто сконтактувався з російськими спецслужбами під час пошуку інформації про зниклого безвісті сина.

“Радіо Свобода” з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило подробиці про вбивство Андрія Парубія.

“Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а в 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку. Далі, з його слів, він почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Згодом почав спілкуватися з представниками РФ (наразі слідством невстановленими – ред.), які нібито надали йому інформацію, що син загинув”, - пише “Радіо Свобода”.

Підозрюваний зазначив, що представники РФ начебто виправдовували російську агресію проти України і звинувачували українську владу у її розв’язанні.

Джерела повідомили, що підозрюваний повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито “неодноразово” бачив.

У подальшому він почав підготовку до вбивства - отримав зброю, придбав велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив автомобіль, на якому стежив за політиком.

Джерела “Радіо Свобода” зазначили, що ця інформація була озвучена під час перших допитів підозрюваного, і наразі її перевіряє слідство.

Раніше “5 канал” повідомляв з посиланням на власні джерела, що російські спецслужби “шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ”.

А видання “Високий замок” повідомляло з посиланням на свої джерела про те, що “росіяни, скориставшись трагедією батька, сказали йому, що віддадуть тіло сина за вбивство будь-якого відомого українського політика”.

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько опівдня в Франківському районі Львова невідомий декілька разів вистрілив у спину Андрія Парубія – народного депутата чотирьох скликань, колишнього спікера ВР, учасника Помаранчевої революції і Революції Гідності, послідовного захисника української мови та державності. Парубій помер на місці до прибуття медиків. Вбивця втік.

В Львівській області оголосили спецоперацію. Сьогодні вночі президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного вистежили й затримали.

Прощання з Парубієм відбудеться 2 вересня у Львові.

У Києві 1 вересня пройшов вечір пам'яті.