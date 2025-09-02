Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Війна

Російський тіньовий флот потерпає від недофінансування

Напередодні затримали танкер Unity, де зафіксували велику заборгованість перед екіпажем.

Російський тіньовий флот потерпає від недофінансування
нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії, фото ілюстративне
Фото: news.err.ee

1 вересня в порту Мурманська затримали танкер Unity під прапором Лесото через багатомільйонні борги перед екіпажем, несправну супутникову систему та хаотичну суднову документацію. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Станом на 13 серпня борг перед 20 моряками складав близько 5 млн рублів (630 тис. доларів). Частину зарплат за червень екіпаж отримав лише наприкінці липня. Контракти оформлювали через різні юридичні особи, а деякі документи посилалися на неіснуючий колективний договір російської профспілки моряків.

Крім цього, на судні не працювала система супутникового зв’язку Inmarsat, а вся документація мала численні порушення.

У ЦПД зазначили, що затримання Unity стало ще одним свідченням «тіньової» логістики Кремля. Йдеться про схему, яка передбачає перекидання прапорів, відключення AIS (автоматичної ідентифікаційної системи), ризиковані перевалки та фіктивні страховки.

«Кейс Unity демонструє закономірність: чим дорожче обходити санкції, тим вища ймовірність боргів, аварій та портових арештів», – наголосили в Центрі.

  • Раніше ЦПД повідомляв про інцидент із розливом нафтопродуктів із танкера поблизу Новоросійська. Це вже друга масштабна аварія з викидом нафтопродуктів у Чорному морі. За оцінками експертів, дефіцит обладнання, технологій і контрольних механізмів у поєднанні з ігноруванням ризиків становить загрозу як для моряків, так і для довкілля прибережних регіонів.

