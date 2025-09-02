Російський тіньовий флот потерпає від недофінансування

Напередодні затримали танкер Unity, де зафіксували велику заборгованість перед екіпажем.

нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії, фото ілюстративне

1 вересня в порту Мурманська затримали танкер Unity під прапором Лесото через багатомільйонні борги перед екіпажем, несправну супутникову систему та хаотичну суднову документацію.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Станом на 13 серпня борг перед 20 моряками складав близько 5 млн рублів (630 тис. доларів). Частину зарплат за червень екіпаж отримав лише наприкінці липня. Контракти оформлювали через різні юридичні особи, а деякі документи посилалися на неіснуючий колективний договір російської профспілки моряків.

Крім цього, на судні не працювала система супутникового зв’язку Inmarsat, а вся документація мала численні порушення.

У ЦПД зазначили, що затримання Unity стало ще одним свідченням «тіньової» логістики Кремля. Йдеться про схему, яка передбачає перекидання прапорів, відключення AIS (автоматичної ідентифікаційної системи), ризиковані перевалки та фіктивні страховки.

«Кейс Unity демонструє закономірність: чим дорожче обходити санкції, тим вища ймовірність боргів, аварій та портових арештів», – наголосили в Центрі.