Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга про заяви Путіна: морочить усім голову

Глава МЗС озвучив перелік країн, які готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні.

Сибіга про заяви Путіна: морочить усім голову
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Російський диктатор Володимир Путін «продовжує морочити всім голову», коли висуває неприйнятні умови, зокрема, щодо зустріч з українським президентом у Москві.

Таку заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні. 

«Це Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки. Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі будь-якої миті», - підкреслив Сибіга.

Міністр додав, що «втім, Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні умови».

На думку Сибіги, лише посилення тиску може змусити Росію «нарешті серйозно поставитися до мирного процесу».

  • Очільник Кремля Путін заявив, що запрошує українського президента Володимира Зеленського до Москви. Про це він сказав у розмові з китайськими і російськими медіа на тлі закінчення відведеного йому Дональдом Трампом дедлайну, за який він мав сісти за стіл переговорів.
  • Раніше Зеленський відмовився від цієї ідеї і наголосив, що переговори повинні пройти в нейтральній країні Європи, наприклад, Швейцарії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies