Сибіга про заяви Путіна: морочить усім голову

Глава МЗС озвучив перелік країн, які готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні.

Російський диктатор Володимир Путін «продовжує морочити всім голову», коли висуває неприйнятні умови, зокрема, щодо зустріч з українським президентом у Москві.

Таку заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч між лідерами України та Росії, щоб покласти край війні.

«Це Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки. Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі будь-якої миті», - підкреслив Сибіга.

Міністр додав, що «втім, Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні умови».

На думку Сибіги, лише посилення тиску може змусити Росію «нарешті серйозно поставитися до мирного процесу».