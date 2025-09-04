На Київщині судитимуть посадовицю управління освіти за корупцію під час будівництва укриття в школі

У Київській області судитимуть посадовицю управління освіти, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем під час будівництва укриття для одного з місцевих закладів освіти.

Про це інформує Нацполіція України.

Відомо, що чиновниця вступила у змову з представниками підрядної компанії та забезпечила перемогу фірми у тендері за попередньо узгодженими умовами.

Фото: Нацпол України

Після завершення робіт з’ясувалося, що укриття не відповідає державним стандартам і будівельним нормам: було використано бетон нижчого класу, не проведено належне армування конструкції, а документи щодо сертифікації та відповідності виявилися підробленими.

Фото: Нацпол України

Попри це, підрядник отримав повну оплату з місцевого бюджету. Збитки становлять близько 4 млн грн.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Чиновниці інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до шести років ув’язнення та заборона обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, а також штраф.