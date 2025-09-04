Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині судитимуть посадовицю управління освіти за корупцію під час будівництва укриття в школі

Збитки становлять близько 4 млн грн.

На Київщині судитимуть посадовицю управління освіти за корупцію під час будівництва укриття в школі
Фото: Національна поліція України

У Київській області судитимуть посадовицю управління освіти, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем під час будівництва укриття для одного з місцевих закладів освіти.

Про це інформує Нацполіція України.

Відомо, що чиновниця вступила у змову з представниками підрядної компанії та забезпечила перемогу фірми у тендері за попередньо узгодженими умовами.

Фото: Нацпол України

Після завершення робіт з’ясувалося, що укриття не відповідає державним стандартам і будівельним нормам: було використано бетон нижчого класу, не проведено належне армування конструкції, а документи щодо сертифікації та відповідності виявилися підробленими.

Фото: Нацпол України

Попри це, підрядник отримав повну оплату з місцевого бюджету. Збитки становлять близько 4 млн грн.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. 

Чиновниці інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до шести років ув’язнення та заборона обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років, а також штраф.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies