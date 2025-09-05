"На живця": "Український свідок" показав, як військові в Херсоні ловлять російські дрони під постійними обстрілами

Кореспонденти Ukrainian Witness побували в Херсоні та зняли репортаж з найнебезпечніших районів міста. Знімальна група, зокрема, побувала в – мікрорайоні “Острів”, який росіяни знищують щоденно КАБами, FPV-дронами та артилерією.

Обстріли настільки інтенсивні, що з району, де минулого року проживало 10 тисяч людей, залишилось лише 200 мешканців. Ситуація у місті критична. Проте є випадки, коли люди змушені повертатися до небезпечних районів через брак коштів.

Журналісти також відвідали Антонівку – найнебезпечніший район Херсонщини, де українські військові перехоплюють російські дрони. За словами оборонців, район розташований у “червоній зоні”, дуже близько до окупантів, які цілять як по військових, так і по цивільних.

“Ворог навіть хизується цим”, – зазначає один із військових.

“Вітаємо вас у пеклі”, – саме так зустріли військові знімальну групу. У цей район вже практично ніхто не заїжджає, навіть поліція, оскільки сховатися там немає де – все розбомблено. Вулиці всіяні розбитими автомобілями від скидів ворожих FPV-дронів.

Військові розповідають про специфіку боротьби з дронами: влітку ще можна заховатися, їх, трапляється, ловлять “на живця” – коли чують звук, але не бачать ціль, бійці спеціально рухаються, щоб привернути дрон і збити його рушницею.

"Тут постійно ведеться (вогонь - ред.), скиди, FPV літають … тут постійно ця вулиця замінована", – описує обстановку один із захисників. Постійно прилітають “гради” у житлові будинки та магазини.

За словами військових, ситуація на "Острові" ще більш напружена через постійні удари КАБами, особливо по мосту, який є єдиним сполученням між містом і мікрорайоном. Цим мостом цивільне населення добирається до міста за ліками, їжею та водою. Проте місцеві мешканці настільки звикли до обстрілів, що майже не реагують на атаки.

Громадський транспорт на “Острів” вже не курсує – деякі дістаються пішки через міст. Наші кореспонденти зустріли місцевих жителів, які забирали свої речі та евакуйовувалися. Дітей у цьому районі вже немає – за інформацією поліції, їх вивезли у першу чергу. Світло, газ й опалення у районі повністю відсутні.