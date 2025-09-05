Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
​Кримські цілі
​Кримські цілі
ГоловнаСуспільствоВійна

"На живця": "Український свідок" показав, як військові в Херсоні ловлять російські дрони під постійними обстрілами

Ukrainian Witness показав життя у найнебезпечніших районах міста під постійними обстрілами.

"На живця": "Український свідок" показав, як військові в Херсоні ловлять російські дрони під постійними обстрілами
Фото: Український свідок

Кореспонденти Ukrainian Witness побували в Херсоні та зняли репортаж з найнебезпечніших районів міста. Знімальна група, зокрема, побувала в – мікрорайоні “Острів”, який росіяни знищують щоденно КАБами, FPV-дронами та артилерією. 

Обстріли настільки інтенсивні, що з району, де минулого року проживало 10 тисяч людей, залишилось лише 200 мешканців. Ситуація у місті критична. Проте є випадки, коли люди змушені повертатися до небезпечних районів через брак коштів.

Журналісти також відвідали Антонівку – найнебезпечніший район Херсонщини, де українські військові перехоплюють російські дрони. За словами оборонців, район розташований у “червоній зоні”, дуже близько до окупантів, які цілять як по військових, так і по цивільних. 

“Ворог навіть хизується цим”, – зазначає один із військових.

“Вітаємо вас у пеклі”, – саме так зустріли військові знімальну групу. У цей район вже практично ніхто не заїжджає, навіть поліція, оскільки сховатися там немає де – все розбомблено. Вулиці всіяні розбитими автомобілями від скидів ворожих FPV-дронів.

Військові розповідають про специфіку боротьби з дронами: влітку ще можна заховатися, їх, трапляється, ловлять “на живця” – коли чують звук, але не бачать ціль, бійці спеціально рухаються, щоб привернути дрон і збити його рушницею.

"Тут постійно ведеться (вогонь - ред.), скиди, FPV літають … тут постійно ця вулиця замінована", – описує обстановку один із захисників. Постійно прилітають “гради” у житлові будинки та магазини.

За словами військових, ситуація на "Острові" ще більш напружена через постійні удари КАБами, особливо по мосту, який є єдиним сполученням між містом і мікрорайоном. Цим мостом цивільне населення добирається до міста за ліками, їжею та водою. Проте місцеві мешканці настільки звикли до обстрілів, що майже не реагують на атаки.

Громадський транспорт на “Острів” вже не курсує – деякі дістаються пішки через міст. Наші кореспонденти зустріли місцевих жителів, які забирали свої речі та евакуйовувалися. Дітей у цьому районі вже немає – за інформацією поліції, їх вивезли у першу чергу. Світло, газ й опалення у районі повністю відсутні.

  • Херсон пережив окупацію, переживає щоденні обстріли, а у 2023 році, після підриву Каховської ГЕС, рівень води у деяких районах міста сягав пʼяти метрів. Херсон зіткнувся практично з усіма можливими викликами війни – від окупації до підтоплення та постійного терору. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies