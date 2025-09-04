У Херсоні в мікрорайоні Корабел залишаються орієнтовно 240 мешканців

Ситуація у мікрорайоні Корабел (Острів) в Херсоні залишається важкою.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Херсонської МВА Антон Єфанов, передає Укрінформ.

“За оперативною інформацією, наразі на Острові залишається орієнтовно 240 людей, з яких четверо - маломобільні. Якщо буде необхідність, вони можуть зв’язатися з нами і ми надамо їм допомогу щодо евакуації, це виключно їхнє рішення”, - розповів Єфанов.

Він додав, що більшість громадян,які залишаються у мікрорайоні Корабел, написали заяви про відмову від евакуації.

Антон Єфанов закликав людей виїхати з небезпечної зони, і наголосив, що це тимчасовий захід, допоки ситуація на Острові не стабілізується. Зараз у мікрорайоні через обстріли не можна відновити всі необхідні комунікації.

За час обов’язкової евакуації з мікрорайону Корабел надали допомогу з евакуації майже 1,7 тис. херсонцям, з них 56 дітей та 170 маломобільних громадян.

Зараз в місцях тимчасового розміщення проживають 209 евакуйованих. Ще 57 маломобільних осіб, які потребували додаткової уваги медиків, розмістили у лікарнях міста.

Всім евакуйованим допомогли з оформленням виплат як від держави, так і від благодійних організацій, з ними працюють соцпрацівники, психологи, волонтери. Для тих, хто проживає у місцях тимчасового розміщення, організували гаряче харчування, надають гуманітарну допомогу.