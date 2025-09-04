Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Головне за четвер, 4 вересня: авіаудар по лікарні в Костянтинівці, майже 130 боїв, удар по гуманітарній місії з розмінування

Бойові дії на Донеччині, 129 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ракетний удар по Одещині, відновлення трансляцій з Верховної Ради. Яким запам’ятається 1289-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 4 вересня: авіаудар по лікарні в Костянтинівці, майже 130 боїв, удар по гуманітарній місії з розмінування
Фото: Сергій Лисак

Росіяни сьогодні прицільно скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці Донецької області.

Медичний заклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.

Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 вересня відбулося 129 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення станом на 22 годину тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 вересня – в новині.

Удень 4 вересня російська армія атакувала ракетами Чернігівську громаду і місто Суми. Там лунали вибухи, передають кореспонденти Суспільного.

За інформацією голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, удар припав на місце біля блокпосту в селі Новоселівка. Росіяни вдарили по гуманітарній місії з розмінування. За оновленими даними, загинули двоє людей, ще троє поранені.

В ОВА повідомили, що удару завдали по фахівцях "Данської ради у справах біженців".

Крім того, Сумську громаду росіяни атакували дронами. Пошкоджена енергетика, поранено цивільного.

Російські окупанти атакували балістикою Білгород-Дністровський район Одещини. Унаслідок удару одна людина постраждала, пошкоджені складські приміщення із зерном.

Подробиці – в новині.

У Парижі відбулося засідання Коаліції охочих. Хто брав участь, і які деталі відомі – в нашій новині.

За словами Володимира Зеленського, учасники зустрічі обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки для України.

У Верховній Раді 266 голосами проголосували за постанову, яка передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту в умовах воєнного стану.

Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення документа зумовлена змінами у безпековій ситуації, яка нині дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків.

Прямі ефіри засідань були призупинені з початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки. Натомість депутати працюють у режимі одного триваючого пленарного засідання з обмеженням поширення інформації про його перебіг.

У віці 91 року помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані.

“З безмежним сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджо Армані. Ми, співробітники та члени родини, які завжди працювали разом з паном Армані, зобов’язуємося захищати те, що він створив, і нести його компанію вперед у його пам’ять з повагою, відповідальністю та любов’ю”, – йдеться у заяві модного дому.

Армані залишався єдиним власником своєї компанії, яку він заснував і очолював упродовж п'яти десятиліть. Річний обіг компанії складає близько 2,3 млрд євро.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
