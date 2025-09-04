Головне за четвер, 4 вересня: авіаудар по лікарні в Костянтинівці, майже 130 боїв, удар по гуманітарній місії з розмінування

Росіяни сьогодні прицільно скинули три авіабомби на лікарню у Костянтинівці Донецької області.
Медичний заклад до останнього приймав і лікував місцевих жителів.
Ще три авіабомби сьогодні ворог скинув на Іллінівку, вбивши двох людей і пошкодивши 5 нежитлових будівель.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 вересня відбулося 129 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Три бойових зіткнення станом на 22 годину тривали.
Удень 4 вересня російська армія атакувала ракетами Чернігівську громаду і місто Суми. Там лунали вибухи, передають кореспонденти Суспільного.
За інформацією голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, удар припав на місце біля блокпосту в селі Новоселівка. Росіяни вдарили по гуманітарній місії з розмінування. За оновленими даними, загинули двоє людей, ще троє поранені.
В ОВА повідомили, що удару завдали по фахівцях "Данської ради у справах біженців".
Крім того, Сумську громаду росіяни атакували дронами. Пошкоджена енергетика, поранено цивільного.
Російські окупанти атакували балістикою Білгород-Дністровський район Одещини. Унаслідок удару одна людина постраждала, пошкоджені складські приміщення із зерном.
У Парижі відбулося засідання Коаліції охочих. Хто брав участь, і які деталі відомі – в нашій новині.
За словами Володимира Зеленського, учасники зустрічі обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки для України.
У Верховній Раді 266 голосами проголосували за постанову, яка передбачає відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту в умовах воєнного стану.
Згідно з пояснювальною запискою, необхідність ухвалення документа зумовлена змінами у безпековій ситуації, яка нині дозволяє відновити трансляції без створення додаткових ризиків.
Прямі ефіри засідань були призупинені з початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки. Натомість депутати працюють у режимі одного триваючого пленарного засідання з обмеженням поширення інформації про його перебіг.
У віці 91 року помер відомий італійський дизайнер Джорджо Армані.
“З безмежним сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджо Армані. Ми, співробітники та члени родини, які завжди працювали разом з паном Армані, зобов’язуємося захищати те, що він створив, і нести його компанію вперед у його пам’ять з повагою, відповідальністю та любов’ю”, – йдеться у заяві модного дому.
Армані залишався єдиним власником своєї компанії, яку він заснував і очолював упродовж п'яти десятиліть. Річний обіг компанії складає близько 2,3 млрд євро.
Тримаймося!