Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" евакуював з тимчасово окупованої території чотирьох українських воїнів та медпрацівника лікарні, який допомагав українським захисникам.
Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.
“Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця Корпусу Морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на Сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків РФ”, - розповіли в ВМС.
Пізніше з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України. Вони переховувались там протягом понад трьох років.
В ході спецоперації за участі спеціальних підрозділів ВМС і НГУ евакуювали морського піхотинця, трьох бійців НГУ та медичного працівника лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців.
Наразі Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятував 88 людей, повідомив Олексій Неїжпапа.