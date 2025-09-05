Також евакуювали медпрацівника лікарні, який допомагав українським захисникам в окупації.

Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" евакуював з тимчасово окупованої території чотирьох українських воїнів та медпрацівника лікарні, який допомагав українським захисникам.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

“Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця Корпусу Морської піхоти ВМС під час ведення бойових дій на Сході України у 2022 році, отримавши важке поранення, опинився в лікарні та завдяки небайдужим лікарям був прихований від силовиків РФ”, - розповіли в ВМС.

Пізніше з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України. Вони переховувались там протягом понад трьох років.

В ході спецоперації за участі спеціальних підрозділів ВМС і НГУ евакуювали морського піхотинця, трьох бійців НГУ та медичного працівника лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців.

Наразі Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятував 88 людей, повідомив Олексій Неїжпапа.