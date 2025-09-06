“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та поїхав

Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та поїхав
У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху авто
Фото: Поліція Львівської області

У Львові батько забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Поліцейські повідомили чоловікові про підозру. 

Про це розповіли у патрульній поліції Львова.

Подія сталась 5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій у Львові. 

Правоохоронці встановили, що 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяці, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього та поїхав далі.

Небайдужі очевидці викликали на місце швидку та повідомили у поліцію. Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Правоохоронці оперативно встановили особу батька-водія. 

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України", – повідомили у поліції.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.Досудове розслідування триває.

