У Львові чоловік забув люльку з немовлям на даху автомобіля та поїхав

У Львові батько забув люльку з немовлям на даху автомобіля та розпочав рух. Поліцейські повідомили чоловікові про підозру.

Про це розповіли у патрульній поліції Львова.

Подія сталась 5 вересня близько 15:45 на вулиці Козацькій у Львові.

Правоохоронці встановили, що 47-річний львів’янин поставив люльку зі своїм малолітнім сином, якому ще не виповнилось півтора місяці, на дах автомобіля Volkswagen Passat та, забувши про це, розпочав рух. Люлька з дитиною на ходу впала з даху автомобіля на узбіччя дороги, проте водій не помітив цього та поїхав далі.

Небайдужі очевидці викликали на місце швидку та повідомили у поліцію. Лікарі діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження.

Правоохоронці оперативно встановили особу батька-водія.

"Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України", – повідомили у поліції.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.Досудове розслідування триває.