Контроль над освітою: окупанти вимагають погодження всіх шкільних заходів на ТОТ України із ФСБ

На ТОТ України росіяни вимагають погодження всіх шкільних заходів із ФСБ. Під час шкільних заходів можуть бути присутні представники спецслужб РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ кожна школа зобов’язана надсилати програми й сценарії заходів на перевірку до фсб. Під час подій можуть бути присутні й їхні "секретні співробітники", — ідеться у повідомленні.

Крім того, окупанти тримають під контролем освіту, намагаючись ламати ідентичність українських дітей. Політика страху та доносів залишається візитівкою імперії.