​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Контроль над освітою: окупанти вимагають погодження всіх шкільних заходів на ТОТ України із ФСБ

Політика страху та доносів залишається візитівкою імперії.

Контроль над освітою: окупанти вимагають погодження всіх шкільних заходів на ТОТ України із ФСБ
Фото: ЦНС

На ТОТ України росіяни вимагають погодження всіх шкільних заходів із ФСБ. Під час шкільних заходів можуть бути присутні представники спецслужб РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ кожна школа зобов’язана надсилати програми й сценарії заходів на перевірку до фсб. Під час подій можуть бути присутні й їхні "секретні співробітники", — ідеться у повідомленні.

Крім того, окупанти тримають під контролем освіту, намагаючись ламати ідентичність українських дітей. Політика страху та доносів залишається візитівкою імперії.
