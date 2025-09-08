ДБР розслідує ДТП у Києві, в якій загинули двоє людей

Штаб-сержант військової частини виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

ДТП сталася сьогодні близько 05:50 на вул. Олени Теліги в Києві. Штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир – поліцейський загинули на місці події.

Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).