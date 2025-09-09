Внаслідок російських обстрілів за добу на Сумщині постраждали 6 людей

Вранці 9 вересня Сумська ОВА повідомила, що внаслідок російських обстрілів території області постраждали 6 людей, серед них – 2 рятувальників та 2 – поліцейських:
- У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА поранено 69-річного чоловіка.
- У Білопільській громаді від атаки ударного БпЛА постраждав чоловік (дані уточнюються).
- Крім того, постраждали також 33-річний та 28-річний рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Також у цій громаді поранення отримали двоє поліцейських, які прибули на попереднє влучання – 49-річна жінка та 40-річний чоловік.
Протягом доби, з ранку 08 вересня до ранку 09 вересня 2025 року, російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах у 19 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Степанівська
- Краснопільська
- Ворожбянська
- Миколаївська сільська
- Миколаївська селищна
- Миропільська
- Хотінська
- Білопільська
- Юнаківська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Свеська
- Шалигинська
- Есманьська
- Зноб-Новгородська
- Глухівська
- Великописарівська
- Путивльська
- Новослобідська
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:
- 20 ударів КАБів;
- до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- 15 ударів БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, знищено приватне домоволодіння;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та техніку, нежитлові приміщення,3 приватні житлові будинки, автомобілі; пожежний автомобіль;
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено покрівлю об’єкту цивільної інфраструктури,
- у Середино-Будській громаді знищено приватне домоволодіння;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль та лісовоз.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 21 годин 52 хвилин.