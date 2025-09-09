Внаслідок російських обстрілів за добу на Сумщині постраждали 6 людей

Вранці 9 вересня Сумська ОВА повідомила, що внаслідок російських обстрілів території області постраждали 6 людей, серед них – 2 рятувальників та 2 – поліцейських:

У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА поранено 69-річного чоловіка.

У Білопільській громаді від атаки ударного БпЛА постраждав чоловік (дані уточнюються).

Крім того, постраждали також 33-річний та 28-річний рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Також у цій громаді поранення отримали двоє поліцейських, які прибули на попереднє влучання – 49-річна жінка та 40-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 08 вересня до ранку 09 вересня 2025 року, російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах у 19 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Степанівська

Краснопільська

Ворожбянська

Миколаївська сільська

Миколаївська селищна

Миропільська

Хотінська

Білопільська

Юнаківська

Середино-Будська

Шосткинська

Свеська

Шалигинська

Есманьська

Зноб-Новгородська

Глухівська

Великописарівська

Путивльська

Новослобідська

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:

20 ударів КАБів;

до 10 скидань ВОГ з БпЛА;

15 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, знищено приватне домоволодіння;

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та техніку, нежитлові приміщення,3 приватні житлові будинки, автомобілі; пожежний автомобіль;

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватне домоволодіння;

у Ворожбянській громаді пошкоджено покрівлю об’єкту цивільної інфраструктури,

у Середино-Будській громаді знищено приватне домоволодіння;

у Глухівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль та лісовоз.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годин 52 хвилин.