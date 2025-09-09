МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів за добу на Сумщині постраждали 6 людей

Російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах області.

Внаслідок російських обстрілів за добу на Сумщині постраждали 6 людей
Фото: unn.ua

Вранці 9 вересня Сумська ОВА повідомила, що внаслідок російських обстрілів території області постраждали 6 людей, серед них – 2 рятувальників та 2 – поліцейських:

  • У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА поранено 69-річного чоловіка. 
  • У Білопільській громаді від атаки ударного БпЛА постраждав чоловік (дані уточнюються). 
  • Крім того, постраждали також 33-річний та 28-річний рятувальники, які виїхали на місце для ліквідації наслідків ворожої атаки. Також у цій громаді поранення отримали двоє поліцейських, які прибули на попереднє влучання – 49-річна жінка та 40-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 08 вересня до ранку 09 вересня 2025 року, російські війська здійснили 74 обстріли по 41 населених пунктах у 19 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Степанівська 
  • Краснопільська 
  • Ворожбянська
  • Миколаївська сільська
  • Миколаївська селищна
  • Миропільська 
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Юнаківська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Свеська
  • Шалигинська
  • Есманьська
  • Зноб-Новгородська
  • Глухівська
  • Великописарівська
  • Путивльська
  • Новослобідська

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:

  • 20 ударів КАБів;
  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 15 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, знищено приватне домоволодіння;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та техніку, нежитлові приміщення,3 приватні житлові будинки, автомобілі; пожежний автомобіль;
  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватне домоволодіння;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено покрівлю об’єкту цивільної інфраструктури, 
  • у Середино-Будській громаді знищено приватне домоволодіння;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль та лісовоз.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 25 людей. 

За добу повітряна тривога в області тривала 21 годин 52 хвилин.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies