Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Війна

П'ятьох людей поранила Росія вчора в Херсонській області

Ворог бив по будинках і інфраструктурі, пошкоджено й авто. 

П'ятьох людей поранила Росія вчора в Херсонській області
Рятувальники ліквідовують пожежу (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС

Унаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсонській області поранено п’ятьох людей. Ворог пошкодив житлові будинки. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Золота Балка, Високе, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Крупиця, Монастирське, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі”, – сказав він.
