П'ятьох людей поранила Росія вчора в Херсонській області

Ворог бив по будинках і інфраструктурі, пошкоджено й авто.

Унаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсонській області поранено п’ятьох людей. Ворог пошкодив житлові будинки.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дослідне, Кізомис, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Микільське, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Золота Балка, Високе, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Крупиця, Монастирське, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Миколаївка, Веселе та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі”, – сказав він.