Вплив на найменших: як окупанти на ТОТ формують російську ідентичність у дошкільнят

Саме тому Росія системно використовує сферу освіти як інструмент формування лояльності до окупаційної влади, мілітаризації та нав’язування російської ідентичності. Ми вже неодноразово розповідали про те, як відбувається знищення української ідентичності в школах на окупованих територіях. Але, на жаль, цей процес охоплює не лише школу, а й дошкільну освіту. У цій статті ми детальніше зупинимось на тому, що відбувається з дітьми саме на рівні дошкільної освіти.

Індоктринація дітей на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) починається з раннього віку. У цей період формуються базові уявлення про світ, цінності та соціальні норми, які мають довготривалий ефект і визначають подальше сприйняття інформації. За таких умов визначальним стає середовище, в якому перебуває дитина — насамперед освітнє.

Дитячий садок як старт мілітаризації та навʼязування російської ідентичності

За даними з відкритих джерел, понад 171 тис. дітей на ТОТ перебувають у системі дошкільної освіти та фактично стають об’єктом ідеологічного впливу.

У дитячих садках на ТОТ системно проводять акції до державних свят РФ із використанням російської символіки, георгіївських стрічок та влаштовують зустрічі з учасниками так званої “СВО”. Через подібні заходи та різні ігрові активності дітям прищеплюють російські наративи, “патріотичну” риторику та героїзують військових, які воюють проти України.

Фіксуються й випадки створення груп кадетського типу та включення дітей до патріотичних рухів. Наприклад, в окупованому Севастополі у 2026 році до руху “Юні севастопольці” (діє з 2024 року) було залучено понад 4 тисячі дошкільнят віком 5-6 років.

Прийняття дошкільнят до руху 'Юні севастопольці' за участю військових РФ, окупований Севастополь, березень 2026 року.

На цьому тлі оголошення в Росії 2026 року Роком дошкільної освіти виглядає як продовження вже наявної політики та крок до подальшого посилення ідеологічного впливу, зокрема і на ТОТ.

Ставка на найменших: РФ оголосила 2026-й Роком дошкільної освіти

Міністерство просвіти РФ оголосило 2026 рік Роком дошкільної освіти. У Росії такі рішення означають концентрацію державної уваги та ресурсів на конкретному напрямку – із запуском нових програм, масштабних заходів і посиленням контролю.

Під час офіційного відкриття року, яке відбулося наприкінці лютого 2026 року міністр просвіти Сергій Кравцов підкреслив важливість дошкільного періоду для “становлення особистості, формування всіх основних психологічних функцій”. У межах року затверджено федеральний план заходів, обов’язковий для всіх регіонів РФ і де-факто поширений на ТОТ. Він передбачає не лише заходи з організації освітнього процесу, зокрема, перепідготовку педагогів та уніфікацію підходів до роботи з дітьми, а й дослідження уявлень дітей про “традиційні духовно-моральні цінності”, що вказує на спроби цілеспрямованого формування та коригування їхнього світогляду відповідно до державної ідеології Росії.

Окремий блок заходів стосується підтримки російської та рідної мови, зокрема, флешмоб “Моя мова — моя гордість”, всеросійський конкурс “Рідне слово” та професійні конкурси для вихователів. З огляду на виключення української мови з федеральних освітніх програм як навчального предмета “Рідна (українська) мова”, її підтримка в межах таких заходів є малоймовірною. Відтак під виглядом підтримки “рідної мови” на ТОТ фактично просувається російська, що посилює її домінування в дошкільному освітньому середовищі та створює умови для витіснення української ідентичності.

Показовим є і залучення релігійних інституцій до заходів, присвячених Року дошкільної освіти. Так, міністр просвіти РФ Сергій Кравцов заявив про ефективну взаємодію органів влади і Російської православної церкви “направлену на збереження традиційних цінностей” та наголосив на необхідності врахування її досвіду при реалізації профільних заходів. Це вказує на інтеграцію релігійного компоненту в російську освітню політику, зокрема і на рівні дошкільної освіти.

Як працює вплив із раннього віку: дошкільні проєкти 2026 року

Міністерство просвіти РФ оголосило про запуск і розширення низки ініціатив, спрямованих на дітей дошкільного віку та їх виховання. Зокрема, представлено ключові виховні проєкти: програму “Орлята -дошкільнята” (рос. — “Орлята-дошколята”), конкурс “Рідна іграшка” (рос. — “Родная игрушка”) та проєкт “Добрі ігри” (рос. — “Добрые игры”).

“Добрі ігри”

Цей проєкт є адаптацією шкільної програми “Розмови про важливе”, яка з 2022 року реалізується у школах у формі уроків пропагандистського змісту. З 1 вересня 2026 року її поширять і на дошкільну освіту.

Ще восени 2024 року під час зустрічі з лауреатами всеросійських конкурсів у сфері освіти президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію виховательки з Вологди щодо впровадження “Розмов про важливе” в дитячих садках та наголосив на необхідності донесення “базових цінностей” до найменших дітей. У Росії подібні публічні заяви глави держави мають фактично директивний характер і передбачають їх обов’язкову реалізацію. Відтак впровадження цієї програми на дошкільному рівні було лише питанням часу.

Протягом вересня–грудня 2025 року програму апробували в закладах дошкільної освіти. До пілоту залучили й тимчасово окуповані території – так звані “ДНР”, “ЛНР” і Запорізьку область, зокрема 6 дитячих садків на окупованій Донеччині. У процесі апробації програму перейменували на “Добрі ігри”.

У межах проєкту з дітьми віком від 3 до 7 років проводитимуть різнопланові заняття, зокрема, з історії Росії, в ігровому форматі. Саме через ці теми у дітей на ТОТ формують уявлення про “велику і малу батьківщину”, історію та культуру Росії, “героїв Вітчизни”, з акцентом на любові до Росію та “повазі” до її історії та культури.

Зокрема, під час апробації для їх проведення вихователям надали спеціальні навчальні матеріали — посібник “Розмови про важливе для дошкільнят”. Його головним персонажем є ведмедик Умка, який знайомить дітей із “навколишнім світом”. Уже з перших тем дітям розповідають про “вітчизну” та у розділі “Росія – батьківщина моя” порівнюють розміри РФ з країнами Заходу: Францією, Німеччиною та Великою Британією.

Водночас у зміст посібника інтегровано тему війни як наскрізну. До прикладу, у розділі про сім’ю окремо виділено блок про “захист Вітчизни”, де вихователям рекомендують пояснювати дітям, що “головне в житті – служити Вітчизні”, тобто Росії. Дітям також розповідають про види бронетехніки та військово-патріотичний парк “Патріот”.

Таким чином, у формі на перший погляд ненав’язливої гри дітям системно закладають російські історичні й ціннісні наративи як базові, зокрема, уявлення про війну як норму, а службу в російській армії — як обов’язок. Це відбувається у віці, коли у дитини ще не сформоване критичне мислення і вона є особливо вразливою до навіювання та не здатна цьому опиратися.

Важливо, що розроблено 44 навчально-методичні комплекти для двох вікових груп (3–5 і 5–7 років), які включають матеріали не лише для вихователів, а й для батьків. Це дозволяє поширювати цей вплив за межі дитячого садка – у сімейне середовище, роблячи його безперервним.

Програма “Орлята -дошкільнята”

Ця програма є продовженням проєкту “Орлята Росії”, який з 2021 року реалізується серед учнів початкових класів і спрямована на дітей старшого дошкільного віку.

Ще у 2023 році на рівні Міністерства просвіти РФ декларувалась необхідність поширення цієї моделі на дошкільну освіту. З 2024 року програму “Орлята-дошкільнята” почали впроваджувати у дитячих садках, зокрема і на тимчасово окупованій території АР Крим. У 2025 році відбувається її подальше масштабування на інші ТОТ, зокрема Луганську та Херсонську області.

Посвята дітей в 'Орлята-дошкільнята' за участю учасників т.зв.'СВО', березень 2024 року, ТОТ АР Крим, Бахчисарайський район.

Про характер програми свідчить практика її реалізації. Так, у дитячому садку “Малюк” (рос. — “Малыш”) у Бахчисарайському районі (ТОТ АР Крим) відбулася “урочиста” посвята дітей в “Орлята-дошкільнята” за участі учасників так званої “СВО”. У цьому ж закладі дітей залучали до передачі листів і подарунків російським військовим. Це вказує на поєднання ідеологічного виховання з елементами мілітаризації, зокрема, через героїзацію російських військових, які беруть участь у війні проти України, та формуванням відповідного сприйняття війни у дітей.

На окупованій Луганщині програму “Орлята-дошкільнята” затверджено наказом окупаційного “міністерства освіти”, вона орієнтована на дітей 6–7 років. Формально її позиціонують як таку, що спрямована на розвиток соціальної активності, однак зміст і структура свідчать про системний ідеологічний компонент. Програма сприяє формуванню російської ідентичності дітей, зокрема, через закріплення уявлення про Росію як власну державу.

Це реалізується, зокрема, через інтеграцію дітей у політико-правове поле РФ: їх із дошкільного віку знайомлять із державними символами та Конституцією Росії, а також проводять заходи, що легітимізують окупацію – так звані “День возз'єднання ЛНР, ДНР, Запорізької та Херсонської областей з РФ” та “День возз'єднання Криму з Росією”. Окремим напрямом є мілітаризація – дітей залучають до акцій на підтримку російської армії, зокрема виготовлення листівок і подарунків для військових, які беруть участь у війні проти України.

Конкурс “Рідна іграшка”

Ще однією ініціативою став проєкт “Рідна іграшка” (рос. – ”Родная игрушка”) – всеросійський конкурс зі створення іграшок, які мають відповідати так званим “традиційним російським цінностям”. Проєкт реалізується за дорученням президента РФ і передбачає відбір ідей, прототипів і готової продукції, які надалі запускають у виробництво. Наприкінці 2025 року виготовлено перші сім ігор та іграшок загальним тиражем 162 тис. екземплярів.

На фото: один із переможців конкурсу "Рідна іграшка" (2025) — "Маленькі герої": серія персонажів на основі історій учасників так званої "СВО", медиків і волонтерів.

У 2026 році фокус конкурсу зміщено на дошкільну освіту: учасникам пропонують розробляти ігри та іграшки саме для дитячих садків. Зміст таких іграшок не є нейтральним. Серед заявлених тематичних напрямів – “Історія і культура Росії”, “Єдність народів Росії”, “Сім’я і духовно-моральні цінності” “Герої XXI століття”. Очікується, що через ці формати діти знайомитимуться з історичними постатями, культурними образами та уявленнями про Росію, які відповідають офіційній позиції країни-агресора.

Окрім того, Міністерство просвіти РФ заявляє про намір сформувати перелік ігор та іграшок для використання в дитячих садках. І саме розробки учасників конкурсу “Рідна іграшка” можуть отримувати спеціальне маркування та матимуть перевагу при включенні до такого переліку.

Отже, оголошення 2026 року Роком дошкільної освіти демонструє намір Росії посилити вплив на формування світогляду дітей з раннього віку. Йдеться не про окремі заходи, а про цілісну політику: через освітні програми, виховні проєкти та навіть іграшки формується уявлення про історію й цінності у вигідній для держави-окупанта інтерпретації та сприйняття Росії як “батьківщини”.

Дошкільна освіта на ТОТ використовується як інструмент раннього й тривалого впливу на дітей, спрямованого на їх інтеграцію в російський соціокультурний простір та витіснення української ідентичності ще до початку шкільного навчання.