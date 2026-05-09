Суспільство / Війна

На Чернігівщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини, ще одну поранено

РФ атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. 

наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС України

На Чернігівщині ворожа армія атакувала дронами прикордонне село у Новгород-Сіверському районі.  Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Чернігівщина: загинули батько та син, ще одна людина – травмована. Вчора ввечері росія атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми.

Рятувальники ліквідували пожежу.

