На Чернігівщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини, ще одну поранено

На Чернігівщині ворожа армія атакувала дронами прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Чернігівщина: загинули батько та син, ще одна людина – травмована. Вчора ввечері росія атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ворожого обстрілу загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми.
Рятувальники ліквідували пожежу.
- Через удари російських військ по прикордонню Чернігівщини, виникли масштабні лісові пожежі на понад 4 тисячі гектарів. Влада області готується до можливої евакуації мешканців прикордоння.