На Чернігівщині внаслідок ударів РФ загинули дві людини, ще одну поранено

На Чернігівщині ворожа армія атакувала дронами прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Чернігівщина: загинули батько та син, ще одна людина – травмована. Вчора ввечері росія атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Унаслідок ворожого обстрілу загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік отримав травми.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС України