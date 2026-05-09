Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні втратила вже близько 1 340 270 солдатів.

За минулу добу Росія втратила в Україні 1080 солдатів, понад 80 артилерійських систем та 7 НРК, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб 
  • танків – 11 920 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 712 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 780 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 371 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 252 (+373) од.
  • спеціальна техніка – 4 173 (+0) од.

Дані уточнюються.

