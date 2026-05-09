У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Харкові викрили аптечну мережу, що продавала без рецептів наркотичні засоби

Йдеться про кодеїновмісні препарати.

Фото: Офіс Генпрокурора

В Харкові працівників мережі аптек викрили на продажі кодеїновмісних препаратів задля власного збагачення.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Повідомлено про підозру керівниці фармацевтичного товариства, головному бухгалтеру та шістьом фармацевтам.

 За даними слідства, вони входили до організованої групи, яка через мережу аптек у Харкові системно продавала кодеїновмісні лікарські засоби без рецептів.

"Йдеться про препарати «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп». Вони містять кодеїн і належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом, тому можуть відпускатися лише за спеціальними правилами контролю", - зазначили в ОГ.

Учасники групи відпускали кодеїновмісні препарати без рецептів лікарів, а також у кількостях, що перевищували допустимі норми. Щомісячний обіг таких продажів становив від 500 тис. грн до 1 млн грн.

Отримані кошти розподіляли між учасниками за заздалегідь узгодженою схемою.

Правоохоронці задокументували щонайменше 16 фактів незаконної торгівлі лікарськими засобами.

  • У Харкові 4-річна дитина загинула внаслідок падіння з вікна: матері повідомлено про підозру. Матір залишила у квартирі без нагляду двох малолітніх дітей.
