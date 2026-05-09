В Харкові викрили аптечну мережу, що продавала без рецептів наркотичні засоби

В Харкові працівників мережі аптек викрили на продажі кодеїновмісних препаратів задля власного збагачення.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Повідомлено про підозру керівниці фармацевтичного товариства, головному бухгалтеру та шістьом фармацевтам.

За даними слідства, вони входили до організованої групи, яка через мережу аптек у Харкові системно продавала кодеїновмісні лікарські засоби без рецептів.

"Йдеться про препарати «Кодтерпін ІС», «Кодепсин» та «Кодетерп». Вони містять кодеїн і належать до наркотичних засобів з обмеженим обігом, тому можуть відпускатися лише за спеціальними правилами контролю", - зазначили в ОГ.

Учасники групи відпускали кодеїновмісні препарати без рецептів лікарів, а також у кількостях, що перевищували допустимі норми. Щомісячний обіг таких продажів становив від 500 тис. грн до 1 млн грн.

Отримані кошти розподіляли між учасниками за заздалегідь узгодженою схемою.

Правоохоронці задокументували щонайменше 16 фактів незаконної торгівлі лікарськими засобами.