У Харкові 4-річна дитина загинула внаслідок падіння з вікна: матері повідомлено про підозру

Матір залишила у квартирі без нагляду двох малолітніх дітей.

У Харкові правоохоронці розслідують інцидент, унаслідок якого загинула малолітня дитина. Матері повідомлено про підозру у неналежному виконанні батьківських обов’язків.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова 29-річній жінці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у завідомому залишенні без допомоги малолітньої дитини, яка перебувала в небезпечному для життя стані (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, інцидент стався 7 травня 2026 року близько 13:20 у квартирі на проспекті Ново-Баварському в Харкові. Двоє малолітніх дітей – 4-річний хлопчик та його молодша сестра, залишилися без нагляду дорослих.

Попередньо встановлено, що хлопчик піднявся на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна четвертого поверху. Від отриманих травм дитина померла у кареті екстреної медичної допомоги.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці, які прибули на місце події, потрапили до зачиненої квартири та виявили там ще одну малолітню дитину – дівчинку 2023 року народження. Дитина мала ознаки зневоднення, їй було надано необхідну медичну допомогу.

За інформацією слідства, мати залишила дітей самих у квартирі та пішла з дому. Жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку.