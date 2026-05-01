Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Клименко: проведено експертні консультації щодо врегулювання цивільної вогнепальної зброї

Правила її обігу потребують осучаснення.

Фото: Ігор Клименко

Відбулись експертні консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї в Україні.

В них взяли участь народні депутати, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям. Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні Закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням Президента України", - заявив Клименко.

Йдеться про: право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

Міністр додав, що має бути розбудова інфраструктури з теоретичного та практичного навчання поводження зі зброєю. Обовʼязково із залученням бізнесу. 

"Зброя - це не лише право. Першочергова це - відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду)", - йдеться в повідомленні.

Позиція учасників консультацій - закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. Це також одне із євроінтеграційних зобов’язань країни.

Діалог продовжать вже найближчим часом.

  • 18 квітня в Києві 58-річний уродженець Москви почав стріляти по перехожих з карабіна. Сім цивільних загинули, чотирнадцять отримали поранення. Після пострілів він захопив заручників у супермаркеті. Зловмисника ліквідували бійці КОРДу після близько 40 хвилин переговорів. Справу кваліфікували як тероризм. Ця трагедія розбурхала дискусію про доцільність легалізувати вогнепальну зброю для самозахисту.
Читайте також
