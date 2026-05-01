Клименко: проведено експертні консультації щодо врегулювання цивільної вогнепальної зброї

Відбулись експертні консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї в Україні.

В них взяли участь народні депутати, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям. Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні Закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням Президента України", - заявив Клименко.

Йдеться про: право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

Міністр додав, що має бути розбудова інфраструктури з теоретичного та практичного навчання поводження зі зброєю. Обовʼязково із залученням бізнесу.

"Зброя - це не лише право. Першочергова це - відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду)", - йдеться в повідомленні.

Позиція учасників консультацій - закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. Це також одне із євроінтеграційних зобов’язань країни.

Діалог продовжать вже найближчим часом.