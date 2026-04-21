ГоловнаПраво

Суд заочно обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента та його родичу

Їх підозрюють у заволодінні грошима, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом.

Фото: Судова влада

Сьогодні, 21 квітня, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексзаступнику керівника Офісу президента та його родичу. Їх підозрюють у заволодінні грошима, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом.

«21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього  заступника Керівника Офісу Президента України)»,  йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Імен у САП не називають, але, як можна зрозуміти, імовірно йдеться про Ростислава Шурму. 

Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. 

У САП нагадали, що цих людей підозрюють у заволодінні грошима, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деталі справи

  • У січні цього року НАБУ і САП повідомили, що викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед підозрюваних – ексзаступник голови Офісу президента.
  • Імені в НАБУ не назвали, але наведені раніше дані з журналістських розслідувань свідчили, що це Ростислав Шурма. Крім Шурми, підозрюваними були його брат-власник мережі українських і закордонних фірм, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники і працівники підконтрольних підприємств, а також екскомерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго". 
  • В НАБУ пояснили, що в 2019–2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел. На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП "Гарантований покупець" про продаж електроенергії за "зеленим" тарифом.
  • Після повномасштабного вторгнення РФ підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за «зеленим» тарифом, хоча фактично електроенергія не надходила до енергосистеми України.
  • Ростислав Шурма станом на вересень 2025-го проживав у Німеччині. А його брат – у Австрії, яка не екстрадує підозрюваних.
  • У лютому цього року Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук ексзаступника голови Офісу президента Ростислава Шурму та його брата Олега. 
  • Згодом Ростислав Шурма відреагував на оголошення у розшук і повідомив, що перебуває у Німеччині і готовий співпрацювати зі слідством. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies