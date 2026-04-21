Суд заочно обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента та його родичу

Сьогодні, 21 квітня, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексзаступнику керівника Офісу президента та його родичу. Їх підозрюють у заволодінні грошима, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом.

«21 квітня 2026 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Керівника Офісу Президента України і власнику мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника Керівника Офісу Президента України)», – йдеться у повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Імен у САП не називають, але, як можна зрозуміти, імовірно йдеться про Ростислава Шурму.

Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У САП нагадали, що цих людей підозрюють у заволодінні грошима, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

