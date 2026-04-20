Кравченко: для потреб оборони державі повернули 296 млн грн

Найбільше коштів відшкодували після судового спору з одним із провідних постачальників пального.

Державі для потреб оборони у 2026 році вже повернули 296 млн гривень.

Про це у телеграмі розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Найбільшу частину цих коштів, – 217,5 млн гривень, держава отримала у квітні після тривалого судового спору з одним із провідних постачальників пального.

Під час закупівель пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України у 2022-2023 роках постачальник безпідставно включав у вартість ПДВ. Це порушувало вимоги чинного законодавства. Тобто фактично держава переплачувала за пальне.

Офіс генпрокурора подав до господарських судів позови до постачальників про стягнення безпідставно набутих коштів.

«Ми відстояли позицію в судах усіх інстанцій. Остаточну крапку поставив Верховний Суд. Окрім переплати, стягнуто штрафи та інфляційні втрати», – зазначив Кравченко.

Рішення виконане повністю, і кошти вже на рахунках Міністерства оборони.

Загалом усі повернуті за 2026 рік 296 млн гривень будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.