В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Кравченко: для потреб оборони державі повернули 296 млн грн

Найбільше коштів відшкодували після судового спору з одним із провідних постачальників пального.

Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Державі для потреб оборони у 2026 році вже повернули 296 млн гривень.

Про це у телеграмі розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко. 

Найбільшу частину цих коштів, – 217,5 млн гривень, держава отримала у квітні після тривалого судового спору з одним із провідних постачальників пального.

Під час закупівель пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України у 2022-2023 роках постачальник безпідставно включав у вартість ПДВ. Це порушувало вимоги чинного законодавства. Тобто фактично держава переплачувала за пальне.

Офіс генпрокурора подав до господарських судів позови до постачальників про стягнення безпідставно набутих коштів.

«Ми відстояли позицію в судах усіх інстанцій. Остаточну крапку поставив Верховний Суд. Окрім переплати, стягнуто штрафи та інфляційні втрати», – зазначив Кравченко. 

Рішення виконане повністю, і кошти вже на рахунках Міністерства оборони.

Загалом усі повернуті за 2026 рік 296 млн гривень будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни.

