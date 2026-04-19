У прокуратурі спростували інформацію щодо смерті матері хлопчика внаслідок теракту в Києві

У лікарні Києва померла рідна сестра жінки.

У прокуратурі спростували інформацію щодо смерті матері хлопчика внаслідок теракту в Києві
силовики під час операції із затримання стрільця у Києві
Фото: стопкадр

Генепрокурор України Руслан Кравченко спростував інформацію щодо смерті матері пораненого хлопчика унаслідок теракту в Києві. Померла її рідна сестра.

"Щодо загиблої матері пораненого хлопчика, мушу виправити помилку, в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра", – повідомив Кравченко.

Також генпрокурор повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час тероракту 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження.

"Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки)", – ідеться у повідомленні.

Кравченко наголошує, що усі дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена. Щире співчуття родинам загиблих і скорішого одужання постраждалим", – наголошує генпрокурор.

  • Глава Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що на час проведення перевірки поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків.

Теракт у Києві 18 квітня

  • У Голосіївському районі Києва 18 квітня невідомий відкрив стрілянину по людях. Відомо про 6 загиблих і 15 поранених. Як відомо, стрільця ліквідували під час затримання. 
  • Поліція Києва заявила, що силовики провели спецоперацію із затримання злочинця, залучили наряди поліції і КОРД. 
  • Генпрокурор України Руслан Кравченко повідомив, що нападником виявився уродженець Москви. Також відомо, що перед терактом, він підпалив квартиру. За попередніми даними, він використовував зареєстровану автоматичну зброю.
  • За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочали кримінальне провадження за статтею "терористичний акт, що призвів до загибелі людей".
﻿
