Головне за ніч та ранок неділі, 19 квітня: атака на Чернігів, понад 150 боєзіткнень, наслідки теракту в Києві

Нічна повітряна атака , 153 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удар по підприємству російського ОПК “Атлант Аєро” у Таганрозі.

Уночі 19 квітня російські окупанти атакували ударними БпЛА Чернігів. Унаслідок атаки загинув 16-річний підліток, четверо людей поранені.

"Унаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 7 приватних будинків (з них 3 знищено вогнем), адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі", – повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Пошкоджений ліцей, були влучання на території промислового обʼєкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення.

Найгарячіші – Костянтинівський (19 ворожих штурмів) і Покровський (28 атак) напрямки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1070 російських загарбників. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 318 220 солдатів.

"У ніч на 19 квітня противник атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди", – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника – “Атлант Аєро” (Таганрог, Ростовська область рф). В результаті виникла пожежа на території об’єкта.

Як відомо, ударів завдали ВМС ЗСУ ракетами "Нептун".

"Атлант Аєро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві, внаслідок якого загинули цивільні.

За словами міністра, відповідне завдання отримав голова Національної поліції України Іван Вигівський. Розслідування має встановити, наскільки дії правоохоронців відповідали службовим стандартам у критичній ситуації.

Глава Нацполіції Іван Вигівський своєю чергою наголосив, що на час проведення перевірки поліцейських відсторонено від виконання службових обов’язків. "Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань", – повідомив він.

Після стрілянини в Києві в лікарнях залишаються 8 поранених, серед них дитина.

Один із дорослих - у вкрай важкому стані.

18 квітня Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило остаточні результати парламентських виборів. Явка на виборах в Угорщині була рекордною – 79,56%.

За результатами підрахунку 100% голосів, партія «Тиса» Петера Мадяра матиме 141 зі 199 місць у парламенті.

Коаліція на чолі з Віктором Орбаном матиме 52 місця.

Ультраправа «Наша батьківщина» – шість місць.

Новий парламент Угорщини збереться на початку травня. На інавгураційному засіданні нового парламенту президент попросить Петера Мадяра бути прем'єр-міністром і сформувати уряд.

