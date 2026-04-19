Спротив: РФ готує "тюремних психологів" для тиску на українських політв’язнів

Психологічний тиск спрямований на придушення волі та зміну переконань українців.

Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти переходять до нових методів впливу на українських політв’язнів: замість фізичних катувань – системний психологічний тиск. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За наявною інформацією, під контролем російських спецслужб розпочато підготовку тюремних психологів, головною метою яких є не допомога ув’язненим, а цілеспрямоване руйнування їхньої особистості. 

Йдеться про створення механізмів так званої "ідеологічної корекції", спрямованої на придушення волі та зміну переконань українців.

Серед основних методів, які застосовуються у місцях утримання:

  • використання психологічних технік для зламу волі та примусу до співпраці;
  • створення умов постійного стресу, включаючи ізоляцію та інформаційний тиск;
  • системне нав’язування російської пропаганди;
  • застосування науково обґрунтованих методів психологічного впливу, які фактично перетворюються на інструменти репресій.

У спротиві зазначають, що подібна практика є формою "наукового садизму", коли знання з психології використовуються не для підтримки людини, а для її знищення як особистості.

Таким чином, пенітенціарна система РФ на тимчасово окупованих територіях дедалі більше нагадує закриті лабораторії, де поряд із фізичними тортурами застосовуються витончені психологічні методи впливу. 

Їхня мета — змусити політв’язнів відмовитися від власних переконань і ідентичності.

