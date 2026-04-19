Україна вдарила по дроновому заводу в Таганрозі своїми ракетами "Нептун"

Військово-морські сили ЗСУ завдали точного удару "Нептунами" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в російському Таганрозі.
Про це повідомили ВМС у Telegram.
"Атлант Аэро" - це оборонне підприємство - важлива частина російського ВПК, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молнія", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для безпілотників і космічної техніки.
"Вдала робота наших військових - це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей. ВМС ЗС України системно зменшують технологічний потенціал ворога. І кожен такий удар — це крок до нашої безпеки та перемоги", - йдеться в повідомленні.
- У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Зокрема, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника – "Атлант Аєро". Також уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.) і склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.