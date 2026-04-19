Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Україна вдарила по дроновому заводу в Таганрозі своїми ракетами "Нептун"

Військові розповіли деталі атаки по "Атлант Аеро", який виробляє безпілотники "Молнія". 

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Військово-морські сили ЗСУ завдали точного удару "Нептунами" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в російському Таганрозі.

Про це повідомили ВМС у Telegram

"Атлант Аэро" - це оборонне підприємство - важлива частина російського ВПК, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молнія", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для безпілотників і космічної техніки.

"Вдала робота наших військових - це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей. ВМС ЗС України системно зменшують технологічний потенціал ворога. І кожен такий удар — це крок до нашої безпеки та перемоги", - йдеться в повідомленні. 

  • У ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Зокрема, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника – "Атлант Аєро". Також уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.) і склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.
﻿
Читайте також
