Україна вдарила по дроновому заводу в Таганрозі своїми ракетами "Нептун"

Військово-морські сили ЗСУ завдали точного удару "Нептунами" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в російському Таганрозі.

Про це повідомили ВМС у Telegram.

"Атлант Аэро" - це оборонне підприємство - важлива частина російського ВПК, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молнія", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для безпілотників і космічної техніки.

"Вдала робота наших військових - це мінус виробничі потужності ворога, мінус сотні дронів, які руйнують наші міста і села, вбиваючи цивільних людей. ВМС ЗС України системно зменшують технологічний потенціал ворога. І кожен такий удар — це крок до нашої безпеки та перемоги", - йдеться в повідомленні.