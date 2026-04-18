Євросоюз закликали підготуватися до можливих скасувань авійрейсів через дефіцит пального

Голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш закликав Євросоюз розробити скоординований план у разі впровадження лімітів на авіаційне паливо через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Euractiv.

Волш вважає обгрунтованою оцінку Міжнародного енергетичного агентства про те, що дефіцит палива для літаків може початися в Європі через шість тижнів.

“Ми також підрахували, що до кінця травня ми можемо почати спостерігати скасування деяких рейсів у Європі через брак авіаційного палива. Це вже відбувається в деяких частинах Азії”, – йдеться у його заяві.

Нестачу авіаційного палива очікують через фактичне блокування Іраном Ормузької протоки після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого розпочали війну, що поширилася на весь Близький Схід.

Хоча міністр закордонних справ Ірану заявив у п'ятницю, що його країна зараз знову відкриває протоку для комерційного руху, судноплавні компанії ставляться до цього з обережністю.

Волш сказав, що у разі виникнення дефіциту реактивного палива “важливо, щоб влада мала добре поінформовані та скоординовані плани на випадок необхідності нормування”.

Тим часом Брюссель планує запропонувати “добровільну координацію” для перерозподілу реактивного палива у всій Європі, щоб уникнути регіонального дефіциту, повідомив Euractiv чиновник, обізнаний з цим питанням.