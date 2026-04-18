Енергетика, транспорт і логістика: Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко разом з урядовою командою під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародної фінансової корпорації Махтаром Діопом представили інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах — енергетика, транспорт і логістична інфраструктура.

Про це глава уряду розповіла у своєму Телеграм-каналі.

"На першому етапі – державні енергетичні компанії. Обговорили мобілізацію фінансових ресурсів для закупівлі обладнання, відновлення активів Групи Нафтогаз та довгостроковий розвиток інфраструктури. Домовилися активізувати співпрацю із залученням IFC для пошуку фінансування та розширення переліку інвестиційно привабливих активів", – зазначає очільниця уряду.

Окрему увагу приділили проєктам державно-приватного партнерства у сфері логістичної інфраструктури та будівництва доріг, а також обговорили реалізацію концесійного конкурсу щодо терміналів у порту Чорноморськ за участі IFC.

"Продовжуємо спільно працювати над створенням фонду Viability Gap Funding Facility для підтримки концесійних проєктів", – каже Свириденко.

Також розглянули можливу фінансову підтримку "Укрзалізниці" для стабілізації її фінансового стану, зокрема, забезпечення погашення єврооблігацій у липні 2026 року.

Можливості розширення партнерства вбачають у фінансуванні великих приватних проєктів українських компаній. Ключовою умовою для залучення інвестицій залишається детінізація економіки та продовження реформ.

"Уряд спільно з Верховною Радою послідовно працює над створенням прозорого та передбачуваного інвестиційного середовища", – ідеться у повідомленні.