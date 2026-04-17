Bloomberg: Найбільший чорноморський порт РФ Новоросійськ відновив завантаження нафти

Ідеться про відвантаження нафти із терміналу "Шесхаріс".

Bloomberg: Найбільший чорноморський порт РФ Новоросійськ відновив завантаження нафти
Найбільший чорноморський порт РФ "Новоросійськ" відновив завантаження нафти на одному з ключових експортних терміналіс "Шесхаріс". 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агенства, танкер Samos класу Suezmax пришвартувався до причалу №1 нафтового терміналу "Шесхаріс" у другій половині дня 16 квітня. Після цього того ж дня там було розпочато завантаження нафти.

Термінал "Шесхаріс" у Новоросійську є одним із ключових експортних вузлів російської нафти в Чорному морі. Його пропускна здатність становить близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

Об’єкт тимчасово зупиняв роботу після атаки 7 квітня, однак уже 9 квітня частково відновив завантаження. Попри це, до четверга основні причали №1 та №1а, які обслуговують танкери класів Suezmax і Aframax, залишалися порожніми.

Через порт Новоросійськ здійснюється перевалка російської нафти марки Urals, казахстанської KEBCO, а також легкої малосірчистої нафти Siberian Light.

