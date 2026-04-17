Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром.

Про це повідомляє МЗС України.

"Я провів змістовні переговори з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром. Ми домовилися розвивати дипломатичні відносини, які встановили минулого року, та поглиблювати двосторонню співпрацю", – каже глава української дипломатії.

Сторони підтвердили взаємну повагу до територіальної цілісності та скоординовану співпрацю в межах міжнародних організацій.