Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Румунія заявила про кіберпідтримку під час виборів у Молдові

Допомога була спрямована на захист кіберінфраструктури та державних систем.

Президент Румунії Нікушор Дан під час прес-конференції після завершення засідання членів Європейської Ради в Брюсселі, Бельгія,
Фото: EPA/UPG

Румунські спецслужби надали "вирішальну підтримку" у кіберпросторі під час парламентських виборів у Молдові. 

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, пише NewsMaker.

За його словами, допомога з боку Бухареста не стосувалася безпосереднього впливу на виборчий процес, а була спрямована на захист кіберінфраструктури та державних систем.

Йдеться про участь Національного управління кібербезпеки Румунії, яке, як зазначив президент, допомогло протидіяти можливим кібератакам і забезпечити безпеку виборчих систем, зокрема під час голосування громадян за кордоном.

На тлі виборчої кампанії експерти також попереджали про активні спроби Росії впливати на політичні процеси в Молдові через онлайн-маніпуляції та інформаційні операції. Зокрема, наголошувалося, що такі дії мають на меті послаблення проєвропейського курсу країни та створення "буферної зони" в регіоні.

За підсумками підрахунку 100% бюлетенів на парламентських виборах у Молдові перемогу здобула правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), яка отримала понад 50% голосів. 

  • Росія розширила втручання у вибори в Молдові, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Лише у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори.
  • Кремль використовував російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.
Читайте також
