Румунія заявила про кіберпідтримку під час виборів у Молдові

Президент Румунії Нікушор Дан

Румунські спецслужби надали "вирішальну підтримку" у кіберпросторі під час парламентських виборів у Молдові.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, пише NewsMaker.

За його словами, допомога з боку Бухареста не стосувалася безпосереднього впливу на виборчий процес, а була спрямована на захист кіберінфраструктури та державних систем.

Йдеться про участь Національного управління кібербезпеки Румунії, яке, як зазначив президент, допомогло протидіяти можливим кібератакам і забезпечити безпеку виборчих систем, зокрема під час голосування громадян за кордоном.

На тлі виборчої кампанії експерти також попереджали про активні спроби Росії впливати на політичні процеси в Молдові через онлайн-маніпуляції та інформаційні операції. Зокрема, наголошувалося, що такі дії мають на меті послаблення проєвропейського курсу країни та створення "буферної зони" в регіоні.

За підсумками підрахунку 100% бюлетенів на парламентських виборах у Молдові перемогу здобула правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), яка отримала понад 50% голосів.

Росія розширила втручання у вибори в Молдові, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів. Лише у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори.