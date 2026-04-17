Стармер і Макрон сьогодні проведуть у Парижі саміт, присвячений розблокуванню Ормузької протоки

Британський прем'єр-міністр сьогодні проведе в Парижі віртуальну зустріч лідерів країн, присвячену розблокуванню Ормузької протоки. Очікується, що він зробить заяву про те, що міжнародна місія по відкриттю судноплавства матиме винятково оборонний характер, пише The Times.

За даними журналістів, Кір Стармер спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном заявлять про зобов'язання "створити багатонаціональну ініціативу для захисту свободи судноплавства".

Коаліція підтримуватиме здійснення комерційного судноплавства і операції з розмінування для повернення до глобальної стабільності та безпеки.

Очікується, що участь у саміті візьмуть представники близько 40 країн, але конкретика поки невідома.