Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ГоловнаСвіт

Стармер і Макрон сьогодні проведуть у Парижі саміт, присвячений розблокуванню Ормузької протоки

Зустріч буде віртуальною. 

Стармер і Макрон сьогодні проведуть у Парижі саміт, присвячений розблокуванню Ормузької протоки
Фото: EPA/UPG

Британський прем'єр-міністр сьогодні проведе в Парижі віртуальну зустріч лідерів країн, присвячену розблокуванню Ормузької протоки. Очікується, що він зробить заяву про те, що міжнародна місія по відкриттю судноплавства матиме винятково оборонний характер, пише The Times.

За даними журналістів, Кір Стармер спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном заявлять про зобов'язання "створити багатонаціональну ініціативу для захисту свободи судноплавства".

Коаліція підтримуватиме здійснення комерційного судноплавства і операції з розмінування для повернення до глобальної стабільності та безпеки. 

Очікується, що участь у саміті візьмуть представники близько 40 країн, але конкретика поки невідома. 

  • Президент США вимагав від Ірану розблокувати Ормузьку протоку повністю, а коли цього не сталося, оголосив про блокування всіх іранських портів. Воно діє з понеділка і полягає в забороні на прохід протокою для тих суден, що вийшли з портів Ірану або прямують туди.
  • Європа виключає участь в силовому розблокуванні протоки. Україна казала, що має відповідний доступ у Чорному морі, але Штати до неї по консультації не зверталися. 
  • Блокування морського шляху продовжує впливати на світову паливну стабільність. Відчутними є наслідки для авіагалузі, оскільки перебої в постачаннях призвели до нестачі авіаційного палива.
  • Іран, окрім блокування, умисно цілив по нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies