Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
​Петер Мадяр російському пропагандисту: “Дякую, що прийшли та насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині, а також зміною режиму”
​Петер Мадяр російському пропагандисту: “Дякую, що прийшли та насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині, а також зміною режиму”
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
У Європі запасів авіаційного палива вистачить лише на шість тижнів

Якщо постачання не відновиться, неминучі скасування рейсів.

Фото: EPA/UPG

Європейські авіакомпанії можуть гарантувати лише шість тижнів повноцінної роботи з наявними запасами керосину, після чого доведеться скасовувати чималу кількість рейсів.

Як пише The Guardian, очільник Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол спрогнозував масові скорочення авіаперевезень, якщо постачання нафти з Перської затоки повноцінно не відновиться вже найближчим часом.

У Європейській міжнародній раді аеропортів озвучили ще похмуріший прогноз: запасів авіакеросину може вистачити лише на три тижні, після чого почнеться криза.

Нідерландська флагманська авіакомпанія KLM, не чекаючи дефіциту, заявила про скасування щонайменше 160 рейсів упродовж наступного місяця через підвищення вартості палива. Хоча це менш ніж 1% усього обсягу, такий крок свідчить про економічний тиск на перевізників.

﻿
Читайте також
