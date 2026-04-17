У Європі запасів авіаційного палива вистачить лише на шість тижнів

Європейські авіакомпанії можуть гарантувати лише шість тижнів повноцінної роботи з наявними запасами керосину, після чого доведеться скасовувати чималу кількість рейсів.

Як пише The Guardian, очільник Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол спрогнозував масові скорочення авіаперевезень, якщо постачання нафти з Перської затоки повноцінно не відновиться вже найближчим часом.

У Європейській міжнародній раді аеропортів озвучили ще похмуріший прогноз: запасів авіакеросину може вистачити лише на три тижні, після чого почнеться криза.

Нідерландська флагманська авіакомпанія KLM, не чекаючи дефіциту, заявила про скасування щонайменше 160 рейсів упродовж наступного місяця через підвищення вартості палива. Хоча це менш ніж 1% усього обсягу, такий крок свідчить про економічний тиск на перевізників.