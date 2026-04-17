Відповідь Трампу: Папа Римський присоромив "тиранів, які розорюють світ"

Мільярди доларів витрачаються на війну, а не на охорону здоров'я та освіту.

Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Камеруну Папа Римський Лев XIV зробив чергову критичну заяву щодо світових лідерів, яких звинуватив у мільярдних витратах на війни замість того, що йшло б на благо суспільства.

Як пише Sky News, понтифік заявив, що "жменька тиранів розорюють світ", а "майстри війни прикидаються, що не розуміють, як на знищення іноді йдуть секунди, а на відновлення часом не вистачає цілого життя".

Перший папа-американець дорікнув тим, хто "ігнорує факт витрачання мільярдів доларів на вбивства і спустошення, коли ресурси на лікування та освіту неможливо знайти".

У своєму виступі Лев XIV не назвав ім'я жодного лідера, кому адресував свої зауваження. Проте очевидно, що серед інших йшлося про Дональда Трампа, який відкрито конфліктує з очільником Римо-католицької церкви через його ставлення до війни проти Ірану.

