У ЄС відреагували на погрози Росії цілити по європейських оборонних підприємствах

"Насправді Путін і Росія мали б зробити інше – передусім щиро розпочати мирний процес, а також звернути увагу на власну ослаблену економіку замість ведення війни". 

Фото: З відкритих джерел

У Європейському Союзі відреагували на публікацію Міністерством оборони Росії переліку компаній, які, за твердженням Москви, пов’язані з виробництвом ударних безпілотників для України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми не будемо надавати цим коментарям додаткової ваги детальними відповідями, але зосередимося на тому, що робимо ми: ми підтримуємо Україну, посилюємо власну оборону, і насправді Путін і Росія мали б зробити інше – передусім щиро розпочати мирний процес, а також звернути увагу на власну ослаблену економіку замість ведення війни", – заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер на брифінгу у Брюсселі.

Вона наголосила, що Росія є державою-агресором зі злочинною поведінкою, і це проявляється не лише в самій Росії, де Путін фактично знищив усю опозицію, і не лише в Україні, а й у всьому світі.

"Що входить до їхнього «арсеналу»? Це придушення, вбивства, погрози, створення руйнувань. Саме це вони намагаються робити і зараз", – зазначила Гіпер.

Вона також наголосила, що перший квартал цього року демонструє, що дефіцит російського бюджету майже подвоївся порівняно з аналогічним кварталом торік і перевищує весь запланований дефіцит на 2026 рік. Тож, за словами речниці, "настав час Росії припинити свою війну терору та агресії".

Контекст

15 квітня російське Міноборони РФ оприлюднило список підприємств у різних країнах, які, за його версією, залучені до виробництва дронів. Зокрема, в переліку фігурують філії 11 українських компаній у європейських державах, серед яких Велика Британія, Данія, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща та Чехія.

Ще 10 компаній Москва назвала виробниками компонентів у Чехії, Ізраїлі, Туреччині, Італії, Іспанії та Німеччині.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах біля Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.

Крім того, за даними Збройних сил США, Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю для ураження супутників, що спричинить глобальний хаос. 

