Голова Космічного командування США: Росія планує вивести ядерну зброю в космос

Ядерний вибух на низькій орбіті може знищити або вивести з ладу до 10 тисяч супутників – 80% від їх загальної кількості у космосі.

Росія планує розмістити в космосі ядерну зброю для ураження супутників, що спричинить глобальний хаос, попередив керівник Збройних сил США.

Про це заявив The Times генерал Стівен Вайтінг, голова Космічного командування США.

Він також зазначив, що це частина тенденції посилення російської агресії в космосі з початку війни проти України. Це включає “глушіння супутникового зв'яку та GPS”, які настільки масштабними, що “наражають на небезпеку цивільні авіалайнери”.

“Проблема з глушінням GPS полягає в тому, що це робиться таким чином, що впливає на цивільну авіацію у Східній та Південній Європі”, – додав генерал. сказав він. – Коли ми наражаємо на небезпеку цивільні авіалайнери, громадян, які просто намагаються поїхати у відрядження чи відпустку, це неймовірно проблематично. Ми не хочемо бачити, що це стає нормою”.

“Росія залишається розвиненою космічною державою, і вона продовжує інвестувати в контркосмічну зброю, – сказав голова Космічного командування США. – Вони розглядають можливість розміщення на орбіті ядерної протисупутникової зброї, яка б поставила під загрозу всі супутники на низькій навколоземній орбіті, і це був би результат, з який ми просто не могли б змиритися”.

На запитання про мотивацію Росії щодо цього проєкту генерал Ватін відповів: “Вони (росіяни) дивляться на Сполучені Штати, вони дивляться на НАТО і бачать там перевагу у звичайних озброєннях. І вони вважають, що нові способи підриву Сполучених Штатів і НАТО, такі як нейтралізація наших космічних можливостей, допомагають їм вирівняти поле бою”.

Як зазначає The Times, ядерний вибух на низькій орбіті може знищити або вивести з ладу до 10 тисяч супутників – 80% від їх загальної кількості у космосі.

голова Космічного командування США також заявив, що Росія та Китай створюють комплекс оперативної космічної зброї. Пекін, за його словами, є найбільшим конкурентом США в космосі, розробивши власний космічний арсенал, який включає супутниковий зв'язок та систеи глушіння GPS, зброю спрямованої енергії та протисупутникові ракети.

Наступна велика війна, “ймовірно, буде війною, яка почнеться в космосі”, попередив Вайтінг.

Нагадаємо, вперше про наміри РФ розмістити ядерну зброю в космосі представники Пентагону проінформували членів Конгресу у лютому 2024 року. Відтоді комітет з розвідки Палати представників США закликає Білий дім розсекречити відомості про проєкт, щоб політики могли обговорити загрозу національній безпеці.

У травні 2024 року Росія запустила на низьку навколоземну орбіту супутник, який за оцінками американських військових, протикосмічною зброєю, ймовірно, здатною атакувати інші супутники на навколоземній орбіті.