Сенат США вчетверте провалив закон про обмеження ведення війни Трампом

Американський Сенат вчетверте не зміг ухвалити резолюцію, яка б заборонила Дональду Трампу продовжувати війну проти Ірану.

Як пише BBC, голоси розділилися 52-47 проти документа, практично відповідаючи партійному розподілу у палаті. Лише один представник Демократичної партії проголосував проти ініціативи, натомість один республіканський сенатор приєднався до опозиції.

Згідно з американським законодавством, президент не може вести бойові дії довше ніж 60 днів без погодження з Конгресом. В окремих випадках цей термін може бути продовжений ще на місяць - якщо йдеться про загрозу національній безпеці.

Демократи у Сенаті мають намір продовжувати щотижня ставити на голосування обмеження повноважень Трампа. Таким чином вони хочуть "показати, хто яку позицію займає щодо війни".

Серед республіканців є сенатори, які говорять про можливу зміну сторони під час голосування, якщо протистояння на Близькому Сході затягнеться довше, ніж до кінця квітня. Трамп обіцяв, що війна 'близька до завершення".