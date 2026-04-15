Свириденко зустрілась з міністром фінансів США: обговорили інвестиційні проекти та посилення санкцій проти Росії

Юлія Свириденко провела зустріч з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Обговорили, зокрема, фінансову та енергетичну ситуацію в Україні та вплив подій на Близькому Сході на світові ринки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Країни домовилися розширити можливості роботи Управлінської ради Американсько-Українського інвестиційного фонду (URIF) і створити фонд для співінвестування.

Обговорили також розширення механізму покриття воєнних ризиків для потенційних інвесторів в українську економіку.

"Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни", - повідомила прем'єр-міністерка.

Свириденко та Бессент також підняли питання необхідності посилення санкцій щодо Росії, щоб не допустити зміцнення її військового потенціалу.

"Позиція України незмінна: санкції проти російських компаній мають посилюватися, зокрема щодо обмеження постачання компонентів для зброї та скорочення нафтогазових доходів Росії. Ми вже бачимо їхній ефект", - заявила Юлія Свириденко.