117 бригада ТрО Сумщини отримала енергоємні генератори та сіткомети від волонтерів Преселіз

Бійці виконують завдання на найгарячіших напрямках.

117 бригада ТрО Сумщини отримала енергоємні генератори та сіткомети від волонтерів

Волонтери «Української команди» передали бійцям 117 окремої бригади Територіальної оборони великі генератори та партію антидронових сіткометів. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» підтримує бойові підрозділи з різних регіонів. Чергову партію енергоємних генераторів та сіткометів ми передали 117 окремій бригаді ТрО Сумщини», - зазначили у волонтерському штабі.

Бійці 117 ОБрТрО на початку повномасштабного вторгнення захищали Сумщину та Донеччину. А зараз продовжують боронити східні кордони нашої держави та виконують завдання на найгарячіших напрямках, йдеться у повідомленні.

Бійці 117 бригади подякували волонтерам і всім, хто допомагає. 

«Повірте, ця підтримка є дуже якісною і дуже необхідною для наших хлопців, які сьогодні боронять Україну на найгарячіших напрямках», - сказав військовослужбовець 117 ОБрТрО Дмитро Лантушенко.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з 2022 року передала різним підрозділам понад 4000 безпілотників, сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.

